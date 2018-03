Van den Broeke en Wisse trainersduo bij ONDO

Van den Broeke (foto) komt over van TOP Arnemuiden, waar hij de afgelopen seizoenen het tweede team coachte en hoofdtrainer Arco Goedkoop assisteerde. Wisse doet op dit moment het technisch beleid bij Fortis en was daar een aantal jaar ook lid van de technische staf van het eerste team. Bij ONDO volgen ze Edwin Coppoolse op, die na vier seizoenen vertrekt bij de club.

Ambitie

ONDO wil onder leiding van Van den Broeke en Wisse verder doorgroeien. Coppoolse leidde de club zowel op het veld als in de zaal voor het eerst in de geschiedenis naar de 1e klasse. Als het aan ONDO ligt blijft het daar niet bij. "Sportief gezien is er de ambitie om het huidige niveau te consolideren en te proberen de stap naar de overgangsklasse te maken", staat op de website van de vereniging te lezen.