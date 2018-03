Sirenetest niet overal in Zeeland te horen

Ook via een oproep op de Facebookpagina van Omroep Zeeland kwamen er reacties van Zeeuwen die de sirene niet of zacht hadden gehoord. Volgens de veiligheidsregio hebben de basissystemen (de zenders) goed gefunctioneerd. De storing wordt daarom gezocht bij het verzenden van het signaal en de palen zelf.

Uit het hele land komen inmiddels berichten over niet-functioneren sirenepalen, zoals in de provincie Groningen en de omgeving van Amsterdam. Meerdere veiligheidsregio's melden dat de oorzaak een technische storing is.