Kustmarathon wil niet betalen voor gebruik van bossen

Lievense vindt het gek dat Staatsbosbeheer nu ineens met deze regels komt. Staatsbosbeheer laat weten dat het al jaren vergoedingen vraagt voor de kosten die zij moeten maken als een evenement gebruik maakt van hun natuur. Het zou wel kunnen dat het voor de Kustmarathon de eerste keer is dat er een rekening komt.

Lievense zegt dat niet te begrijpen en goed voor het bos te zorgen: "We laten het schoner achter dan we het aantreffen, want we sturen altijd een schoonmaakploeg door het bos om het weer op orde te krijgen."

Duizenden euro's

Hoeveel de Kustmarathon zou moeten gaan bijdragen is nog niet duidelijk. Lievense heeft verhalen gehoord van 0,50 eurocent per deelnemer, maar ook over vooraf vastgestelde bedragen. "Het zou ons zo'n 8.000 euro gaan kosten en dat gaan we niet betalen."

Volgens Lievense is het hek van de dam als hij zou instemmen met het voorstel van Staatsbosbeheer. "Straks moeten we ook de strandwacht gaan betalen en Rijkswaterstaat voor de stormvloedkering."

Dan niet door het bos

Volgende week heeft Lein Lievense een gesprek met Staatsbosbeheer over de voorgenomen vergoeding. Dat gesprek ziet hij met vertrouwen tegemoet. En mocht Staatsbosbeheer toch vasthouden aan het besluit? "Dan gaan we niet door het bos en leiden we de route er omheen. Uiteindelijk maken wij maar van 1 kilometer bos gebruik bij Burgh en nog eens 1 kilometer bij Oostkapelle".