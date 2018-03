Verkiezingen sturen Vlissingers het bos in

De mogelijke komst van 240 vakantiehuisjes en een hotel in het Nollebos houdt de gemoederen de laatste jaren enorm bezig in Vlissingen. Een actiegroep zamelde 8000 protesthandtekeningen in. Inmiddels heeft de gemeenteraad vastgesteld dat er van grootschalige bebouwing van het Nollebos geen sprake meer kan zijn; alleen twee zittende recreatiebedrijven mogen 'vernieuwen'. Toch neemt de kwestie een prominente plek in, in de Vlissingse verkiezingsprogramma's.

Artikel 12

Verschillende bestuurders vinden het een slechte zaak dat door de focus op het Nollebos, belangrijkere dossiers ondergesneeuwd raken. De stad heeft een artikel 12-status; ze staat onder financiele curatele door enorme schulden.

De schuld van meer dan 200 miljoen euro is voornamelijk ontstaan door het enorme stadsvernieuwingsproject Scheldekwartier. De verkoop van huizen zakte door de bankencrisis volledig in. Onder financieel toezicht moest Vlissingen zeer ingrijpend bezuinigen, onder meer op cultuur en sportvoorzieningen. "De grootste bezuinigingen hebben we nu achter de rug en het huishoudboekje is op orde, maar we zijn nog niet klaar met bezuinigen", zegt fractievoorzitter Coen van Dalen van de ChristenUnie.

De economie trekt aan. Windmolenbedrijven komen naar Vlissingen om windmolenparken de kust te bouwen. We krijgen de marinierskazerne. Dat brengt allemaal nieuwe banen en trekt dus nieuwe mensen naar de stad. We moeten die kansen nu grijpen!" Mark Weug, Lokale Partij Vlisisngen (LPV)

Kansen

Fractievoorzitter Mark Weug van de LPV, de grootste fractie in de Vlissingse gemeenteraad, wil liever dat de gemeenteraad praat over nieuwe kansen voor de stad. "De economie trekt aan", stelt Weug. "Windmolenbedrijven komen naar Vlissingen om windmolenparken de kust te bouwen. We krijgen de marinierskazerne. Dat brengt allemaal nieuwe banen en trekt dus nieuwe mensen naar de stad. We moeten die kansen nu grijpen!"

