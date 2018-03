Hulst krijgt toilet van 90.000 euro op de Grote Markt

Het toilet komt in een ruimte naast de gemeentewinkel aan de Grote Markt. Alleen mindervaliden en ouderen boven de 70 jaar mogen gebruik van het toilet maken via een speciale sleutel. De sleutel kan worden aangevraagd of, per keer, opgehaald worden bij zes horecabedrijven aan de Grote Markt. Die zes horecaondernemers zorgen de komende jaren ook voor de dagelijkse schoonmaak van het toilet.

Het invalidentoilet is een grote wens van de Stichting Drempelvrij Hulst en de voormalige Wmo-raad in de gemeente Hulst. In het voorjaar legt het gemeentebestuur een voorstel neer bij de gemeenteraad om het bedrag van 90.000 euro beschikbaar te stellen.