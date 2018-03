Basketballer Jesper Jobse leeft zijn droom

Jobse houdt zich fulltime met basketbal bezig. Het 3x3 basketbal groeit razendsnel. "Het is laagdrempelig. De wedstrijden zijn korter dan het reguliere basketbal. Het gaat ook sneller en fysiek is er meer toegestaan. Eigenlijk is het spectaculairder dan het 5x5 basketbal", zegt Jobse.

We bakten er weinig

Vier jaar geleden maakte Jobse zijn debuut in het Nederlands 3x3 team. Oranje deed mee aan het wereldkampioenschap in Moskou, maar verloor alle wedstrijden. "We waren daar als toerist en bakten er weinig van", zegt Jobse. "Maar daarna begon wel onze droom om het hoogst haalbare te halen in onze sport." Dat betaalde zich al uit bij het wereldkampioenschap in 2017, waar Nederland tweede werd achter Servië.

Jesper Jobse (25-8-1984) is geboren in Vlissingen. Hij kwam uit voor Marathon en BC Vlissingen. Hij speelde verder voor Landstede Zwolle, Urk, Red Giants (Meppel) en nu voor Katwijk. Hij is nu fulltime met 3x3 basketbal bezig. Jobse wordt gezien als pionier van de sport in Nederland.

Wereldreis

Komende zomer wordt een drukke periode voor Jobse. Nederland doet mee aan de FIBA 3x3 World Tour die in april in Zuid-Korea begint met kwalificatietoernooien. Als Oranje zich plaatst voor de finale, is het laatste toernooi in Beijing in oktober. Verder doet Oranje mee aan het WK, dat op de Filipijnen in juni gespeeld wordt. "En hopelijk doen we nog mee aan het EK in september in Boekarest. Het is een druk jaar en een hele wereldreis."

Olympische Spelen

Op de Olympische Spelen in 2020 in Tokio staat 3x3 basketbal voor het eerst op het programma. "Ik ben nu 33 jaar. Ik teken ervoor als ik op de Spelen meedoe en daarna het stokje kan over geven aan anderen."