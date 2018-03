Gaybrapad is volgens SGP Vlissingen onveilig

"Afgelopen weekend viel het blad van de ANWB bij mij op de mat en daar stelde een juridisch expert dat een zebrapad zwart-wit moet zijn en een gaybrapad dus niet de wettelijke status van een zebrapad heeft", vertelt Janse. "Dit betekent dat auto's officieel niet hoeven te stoppen voor een voetganger die oversteekt op een gaybrapad, terwijl dit bij een zebrapad wel het geval is", voegt Janse daaraan toe.

Verkeersbord

Voor en achter het gaybrapad staat wel een verkeersbord waarop wordt aangegeven dat het gaat om een 'veilige' oversteekplaats. Niets aan de hand zou je dus zeggen. Daar denkt Janse anders over: "het gaat erom wat voor een kleur moet een zebrapad zijn, zwart-wit of kleur met wit."

Janse heeft de vragen gebaseerd op juridische en verkeerstechnische duidelijkheid en niet vanwege het feit dat het gaybrapad aandacht geeft aan homoseksualiteit. "Het is niet zo dat ik tegen andersgeaarden ben, want die moet je gelijk behandelen. Wel vind ik het selectieve symboliek en daar ben ik op tegen. Er zijn meer groepen die zich gediscrimineerd of achtergesteld voelen en die krijgen geen 'eigen' pad", aldus Janse. Het college heeft nog geen antwoord op de vragen in de brief gegeven.