Extra drukte bij autowasstraat na pekelperiode

Een mevrouw uit Vlissingen komt speciaal langs om de pekel van de zijkant van haar auto te laten wassen. "Ze hebben bij mij in de Paul Krugerstraat gestrooid vorige week. Alleen stond de strooiwagen te hoog afgesteld zodat de pekel tot aan het dak van mijn auto kwam. Kijk maar hier," en ze wijst naar witte stippen op de verf van de auto. Als de auto door de wasstraat is gegaan is alles er af gewassen, en blij rijdt ze weg.

Maandag nooit zo druk

Volgens de eigenaar van de wasstraat, Bas Kuzee, is het vandaag extra druk. "Er zijn nu zo'n 100 tot 150 mensen langs geweest en dat is eigenlijk het aantal voor een weekend, want maandag is het nooit zo druk." Het heeft alles met de pekel op de weg van de afgelopen dagen te maken zegt Kuzee. "De pekel gaat overal tussen zitten, en wij kunnen dat perfect wegwassen, ook aan de onderkant."

Drukte bij de autowasstraat