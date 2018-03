'Neem voorbeeld aan Goese aanpak Edudelta'

Geldnood

Edudelta heeft scholen in Barendrecht, Goes, Middelharnis en Bleiswijk. Ze tellen 1000 vmbo-leerlingen en 600 mbo-studenten, die vooral 'groen' onderwijs volgen. Dat werden er de afgelopen jaren steeds minder, waardoor Edudelta in ernstige geldnood raakte.

Een plan om de scholen onder te brengen bij naburige onderwijsinstellingen zou bijna 11 miljoen euro kosten. Dat is Slob te duur. Hij past ervoor om de scholen in stand te houden en streeft naar overname door scholen in de omgeving. Gemeenten, provinciebestuur en anderen wilden volgens hem ook niet bijspringen.

