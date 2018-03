Motie openhouden zwembad Arnemuiden haalt het niet

Een ruime meerderheid in de raad stemde tegen, want die wilde niet nu al praten over structureel geld voor een reddingsplan van het Julianabad in Arnemuiden. Met name Piet Kraan van de Lokale Partij Middelburg was daar fel tegen. "Je kan niet nu vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen al geld uitgeven wat straks misschien niet meer uitgegeven kan worden na de coalitiebesprekingen," zei hij na afloop van het debat.

Strijd

Krijnie Hoek-van Dijke van het CDA, die de motie indiende, vond dat dat wel kon. "Wij staan achter die motie en daarom hebben we hem nu ingediend. Jammer dat ie het niet gehaald heeft, zeker voor die mensen van die het zwembad open willen houden." Zij doelde op de stichting Behoud Julianabad Arnemuiden. "Maar," zegt Sander de Nooijer van de stichting, "We gaan door met de strijd. Het zwembad moet open blijven."

Lees ook:

Lees ook: