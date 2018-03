De strijd om de beste kreeftenvisplek barst weer los

Wanneer het startsignaal klinkt, mogen alle kreeftenvissers vanuit hun thuishavens op weg naar de beste plekken om hun fuiken uit te zetten. De race wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden om de kreeftenvisserij op de Oosterschelde weer voor alle vissers toegankelijk te maken.

Te veel fuiken

In het verleden zijn er door het ministerie van Economische Zaken te veel vergunningen uitgegeven aan kreeftenvissers. Met zo'n vergunning kan je in een vrij gebied in de Oosterschelde een kreeftenfuik neerzetten. Hierdoor is de Oosterschelde te vol geraakt, terwijl sommige vergunningen niet eens meer gebruikt worden. Bovendien werden er met boeien plekken in de Oosterschelde geclaimd.

Februaristop

Om de kreeftenvisserij weer wat inzichtelijker en eerlijker te laten verlopen, heeft het ministerie bij wijze van twee jaar durende proef daarom een februaristop ingesteld. Voor 1 februari moesten alle fuiken het water uit. Zo kunnen de plekken niet het hele jaar rond bezet blijven en maken alles vissers door middel van een kreeftenrace evenveel kans op een goede visplek.

De eerste kreeftenrace zorgde vorig jaar voor verontwaardiging onder veel vissers. "Als je als vissers onder elkaar alles goed afstemt, heb je zo'n race niet nodig," zegt Huib Smits van Zierikzee 22. "Het lijkt nu allemaal wel eerlijk, maar wie de meeste PK's heeft achter zijn boot, gaat de race winnen."

Volgens Smits hebben de vissers in Zierikzee daarom dit jaar onderling afspraken gemaakt voor tijdens de race, om de schade zo veel mogelijk te beperken. "De een gaat eerst links, de ander gaat recht en zo kom je hier al vandaan met een compromis."

Iedereen wil de goede plekken

Kreeftenvisser Evert van de Zande ligt ook al een paar nachten wakker van de aanstaande race. Toch is hij niet bang voor een slechte afloop. "Ik heb de snelste boot hier," zegt hij lachend. Een alternatief voor de race hoeft van hem dan ook niet zo nodig. "Ik zou niet weten hoe het anders moet. Er zijn redelijk wat vissers en ze willen allemaal de goede plekjes, dus dan moet je toch iets."

Op het water moet je het uiteindelijk oplossen. Als je daar wat overlegt, kan iedereen lekker naast elkaar vissen." Evert van de Zande, kreeftenvisser uit Zierikzee

Wat Smits betreft is dit wel de laatste kreeftenrace in Zeeland, al moeten de vissers dan wel meer gaan samenwerken om tot een goed alternatief te komen. Daar wordt nu al wel over gepraat, maar de meningen verschillen nog te veel om tot een definitieve oplossing te komen. "Er zijn best een boel vrije vergunningen, maar als iedereen wil blijven vissen, zullen de vissers toch wat toe moeten geven. In goed overleg moeten we een heel eind komen. Waar een wil is, is een weg," legt hij uit.

Overleg op het water

Evert gelooft niet zo in een goede uitkomst door onderling overleg. "Iedereen wil op de goede plekken liggen, dus daar kom je niet zo maar uit." De jonge visser heeft meer vertrouwen in overleg op het water tijdens een kreeftenrace. "Op het water moet je het uiteindelijk oplossen. Als je daar wat overlegt, kan iedereen lekker naast elkaar vissen. Redelijk intensief, maar het is maar voor drie maanden," besluit hij.