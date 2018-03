Zeeland wordt wakker; pekelperiode, Edudelta en kreeftenrace

Kreeftenrace

Er wordt niets aan het toeval overgelaten bij de Zeeuwse kreeftenvissers vandaag. Zij moeten voor de tweede keer strijden om de beste plekken in de Oosterschelde om hun fuiken neer te zetten. Een goede voorbereiding is het halve werk bij de kreeftenrace en een sterke motor doet de rest.

Wasstraat

Het was gisteren extra druk bij de autowasstraat tussen Ritthem en Oost-Souburg. Veel automobilisten wilden de pekel van de afgelopen dagen van de auto laten wassen.

Edudelta

Minister Arie Slob van Voortgezet Onderwijs wil dat ook de Zuid-Hollandse scholen van scholengroep Edudelta zo spoedig mogelijk worden overgedragen aan onderwijsinstellingen in de regio. De aanpak van Edudelta in Goes geldt hierbij als voorbeeld. In november werd bekend dat de mbo-tak van Edudelta wordt overgenomen door Scalda. De afdeling vmbo gaat naar de Pontes Scholengroep.

Zwembad

Een motie van het CDA en de SP om het zwembad in Arnemuiden open te houden haalde het niet in de raadsvergadering van Middelburg. Een ruime meerderheid in de raad wilde niet nu al praten over structureel geld voor een reddingsplan van het Julianabad in Arnemuiden

Weer

Er trekt vandaag veel bewolking over, af en toe regent het. In de middag wordt het vaker droog met soms nog een knipoog van de zon. Het wordt maximaal 8 tot 10 graden bij een zwakke tot hooguit matige zuidelijke wind. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 2. Er kan wat mist of nevel ontstaan. Morgen is het bewolkt en valt een paar buien. Het wordt 8 graden. Ook de dagen erna blijft het nog wisselvallig.