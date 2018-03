Veerenaren hebben de hoogste inkomens, Vlissingen is het 'armst'

Alle inkomens zijn terug gerekend naar een 'standaardhuishouden', namelijk een eenpersoonshuishouden, om onderlinge vergelijkingen mogelijk te maken. In Veere ontvangt zo'n zelfstandige wonende vrijgezel 27.000 euro per jaar, in Vlissingen 22.900 euro.

Dataredacteur Joost van Leeuwen over inkomenscijfers CBS

In de praktijk zullen doorsnee huishoudens vaak groter zijn en dus anderhalf of zelfs twee maal deze standaard verdienen. Maar dan er zullen er misschien ook meer mensen (met name kinderen) zijn om dat geld op te maken.

Niet verrassend

Verrassend kunnen deze posities van Veere en Vlissingen niet zijn. Vorige maand werd al bekend dat qua vermogen (spaargeld, aandelen, huisbezit) van de Veerenaren en de Vlissingers eveneens, respectievelijk het hoogste en het laagste van Zeeland scoren.

Het doorsnee 'standaard' Zeeuwse huishouden ontvangt 24.700 euro per jaar, hetzelfde als de doorsnee Nederlander. Maar de uitersten zijn buiten Zeeland veel groter. Een doorsnee huishouden in Rozendaal (bij Arnhem) is goed voor 36.100 euro, een doorsnee Groningse standaardhuishouden blijft steken op de helft: 18.100 euro. Amsterdammers en Rotterdammers verdienen weliswaar minder dan Vlissingers, maar wel meer dan Groningers.

Ranglijst

Onderstaand de Zeeuwse ranglijst:

Er is in alle Zeeuwse gemeenten een kleine stijging (5 tot 7 procent) van het inkomen ten opzichte van 2011. Dat is landelijk ook te zien. Maar na correctie voor inflatie blijft daar in de meeste gevallen weinig of niets van over.

Doorsnee

Voor dit soort statistiek gebruikt het CBS het woord 'doorsnee'. Bewust is niet het 'gemiddelde' uitgerekend, omdat dan enkele uitschieters naar boven (van een handjevol grootverdieners) het beeld per gemeente kunnen vertekenen. In dit geval is de doorsnee hetzelfde als de mediaan. Men berekent die als volgt: alle huishoudens zijn per gemeente op volgorde van inkomen op een rij gezet en dan wordt het inkomen van het huishouden precies in het midden aangewezen als mediaan of doorsnee.

