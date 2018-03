'Geheim besluit openingstijden scheepswerf is achterbaks'

Door een recente uitspraak van de Raad van State moet er een nieuw bestemmingsplan komen. De gemeenteraad van Reimerswaal heeft daartoe onlangs een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen, in aanloop naar een nieuw bestemmingsplan.

Strikte beperkingen

De PZC heeft uitgezocht dat in dat voorbereidingsbesluit strikte beperkingen voor de openingstijden zijn opgenomen. Daardoor kan de werf de werktijden niet meer uitbreiden.

In de krant meldt de gemeente dat een geheim besluit noodzakelijk was, om te voorkomen dat de werf de aanvraag voor een revisievergunning zou indienen. Het bedrijf wilde die vergunning aanvragen, omdat de werktijden dan konden worden uitgebreid naar een continue bedrijfsvoering.

Dat wilde de gemeente tegenhouden, omdat anders: "het woon- en leefklimaat in de omgeving van de loswal verder onder druk komen te staan en dat het beperkte vertrouwen van omwonenden in de betrokken overheden opnieuw geschaad wordt", citeert de PZC uit de toelichting bij het besluit.

'Achterbaks'

Directeur Rudi Pieters reageert in de PZC verbaasd op het geheime besluit over de openingstijden. "Ze hebben mij er niet over ingelicht. Dat is wel een beetje achterbaks."

Pieters zegt verder nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op het besluit. "We moeten er eerst met onze juridisch adviseur naar kijken." Wel benadrukt hij dat het aanvragen van een revisievergunning niet tot meer geluidsoverlast zou leiden. "De enige reden dat we 24/7 willen kúnnen werken is om de hoogstnoodzakelijke dingen te doen, niet om op zondag of 's nachts ijzerwerk te verrichten", zegt hij in de PZC.

Geluidsoverlast

Omwonenden klagen al jaren over geluidsoverlast van de werf in Hansweert. De geluidsnormen die voor het gebied gelden, werden volgens hen regelmatig overschreden. Gecontroleerd of gehandhaafd werd er volgens de omwonenden nauwelijks.

Ze werden door de Raad van State in het gelijk gesteld en de hoogste rechter van ons land vernietigde alle besluiten die de gemeenten Reimerswaal en Kapelle over de werf hebben genomen. De gemeente Kapelle is er ook bij betrokken, omdat een deel van de werf op het gebied van die gemeente ligt.

Nieuw bestemmingsplan

Door de uitspraak van de Raad van State moeten de gemeenten binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Daarin moeten de gemeenteraden onder meer bepalen of ze het terrein nog als scheepswerf willen bestemmen.

Mede vanwege de klachten van omwonenden heeft de werf al een deel van haar activiteiten verplaatst naar Vlissingen-Oost. In de Hansweertse werf wordt nu alleen nog maar aan kleine schepen gewerkt.

