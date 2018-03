Middelburg verwelkomt LHBT-activist uit Zimbabwe

Iedereen die niet in de traditionele man-vrouw relatie past, krijgt in Zimbabwe te maken met discriminatie, buitensluiting, onrechtmatige vervolging en agressie. Dat land staat dan ook bekend als één van de minst vriendelijke landen ter wereld wat betreft zogenoemde LHBT'ers, wat staat voor lesbisch, homo, biseksueel en transgender.

Zelfredzaamheid

Diana zet zich in om de zelfredzaamheid van LHBT-mensen te vergroten. Ook werkte ze mee aan onderzoek van de Verenigde Naties naar de mensenrechten in Zimbabwe, wat volgens de gemeente resulteerde in tien aanbevelingen op het gebied van seksuele oriëntatie en gender-identiteit aan de Zimbabwaanse regering.

De gelijke behandeling van LHBT'ers is een onderwerp waar de gemeente Middelburg zich als regenboogstad ook sterk voor maakt, zegt wethouder Saskia Szarafinski. Daarom regelt Middelburg in het kader van het project Shelter City onderdak voor Diana Mailosi van 6 maart tot 1 juni 2018. De bedoeling is dat Diana Mailosi in Middelburg op adem komt en vervolgens met nieuwe energie, kennis en een breder netwerk terugkeert naar haar thuisland.

Wethouder Szarafinski over mensenrechtenverdediger Diana Mailosi

Om Mailosi onderdak te bieden in Middelburg werkt de gemeente samen met woningcorporatie Woongoed Middelburg, Stichting Present en University College Roosevelt (UCR). Diana Mailosi is na James Ninrew Dong, Hena Gul, Svitlana Valko en Janak Raut de vijfde mensenrechtenverdediger die Middelburg onderdak biedt.

