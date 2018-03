Drietal spelers gaat GOES verlaten

Kabwe Manengela

Manengela vertrekt naar Halsteren, dat in dezelfde klasse speelt als GOES. De 22-jarige aanvaller speelde twee seizoenen voor de Bevelandse club.

Van de Woestijne

Yannick van de Woestijne is bezig aan zijn eerste seizoen in Goes, maar vertrekt volgend seizoen naar tweedeklasser De Meeuwen waar hij wordt herenigd met zijn oude trainer, Daan Eikenhout. De twee waren voorheen actief bij Zeelandia Middelburg.

De Vlieger

De derde vertrekkende speler is Remon de Vlieger, die in 2016 naar de club kwam. Hij gaat volgend jaar spelen voor mede-hoofdklasser VC Vlissingen.