Steeds meer medische gebruikers kloppen aan bij coffeeshop

"Tien jaar geleden was het vooral de recreatieve blower die een coffeeshop binnenstapte en z'n jointje rookte", zegt medewerker Emmy Buijs van coffeeshop Highlife. "Tegenwoordig is de gemiddelde gebruiker beter op de hoogte van cannabis en komt het steeds vaker voor dat er gevraagd wordt om specifieke soorten cannabis en de toepassingen ervan."

Onderzoek onder bezoekers

Dat merkten ze dus ook bij de coffeeshop in Goes. Zij lieten daarom onderzoeken wie de coffeeshop tegenwoordig bezoeken. Een kwart van de mensen gaf aan cannabis voor medische redenen te gebruiken, voor bijvoorbeeld ADHD/ADD of chronische pijnbestrijding.

Ik ken ook een man die MS heeft wiens handen enorm trillen. Doordat hij af en toe blowt zijn die klachten een stuk minder." Emmy Buijs - coffeeshop Highlife

"Een jongeman die hier regelmatig komt heeft last van migraine", vertelt Emmy. "Hij had eerst meerder aanvallen per dag. Doordat hij de cannabis gebruikt heeft hij nog slechts af en toe een aanval. Ik ken ook een man die MS heeft en wiens handen enorm trillen. Doordat hij af en toe blowt zijn die klachten een stuk minder."

Ook wordt cannabis gebruikt om in te kunnen slapen of door te slapen. Vaak hebben mensen last van bijwerkingen van voorgeschreven medicatie. Ze gebruiken cannabis omdat ze hier nauwelijks bijwerkingen van hebben.

Omdat het gevaar van roken steeds bekender is geworden, wordt steeds vaker om alternatieven gevraagd van de bekende joint. Zo zijn er elektronische verdampers, kan er thee worden getrokken van cannabis en bestaat de spacecake. "Wat mensen dan wel moeten beseffen is dat de werking anders is dan bij een joint opsteken. Als je dat doet merk je gelijk dat het iets doet. Bij de andere vormen duurt dat even, maar is het effect wel langer voelbaar", aldus Emmy.

CBD olie voor lichamelijke ontspanning

Deze producten bevatten alle stoffen van cannabis en dan met name de stof Tetrahydrocannabinol oftewel THC dat vooral op de psyche werkt. Maar er bestaat ook Cannabidiol olie, CBD olie. Dat werkt niet op de psyche maar op het lichaam en kan ontspanning geven. De vraag hiernaar is de afgelopen jaren fors toegenomen.

Emmy benadrukt dat de coffeeshopmedewerkers geen advies mogen geven over het gebruik. "Wij geven alleen aan wat de verschillende mogelijkheden zijn. Voorlichting over het gebruik moeten de mensen ergens anders halen, zoals bijvoorbeeld het internet."