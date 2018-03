Honden voorkomen de ontvoering van hun baasje in Wissenkerke

De ontvoeringspoging vond twee weken geleden plaats. De vrouw was op woensdag 21 februari tussen 17.30 uur en 18.30 uur haar honden aan het uitlaten in Wissenkerke. Ze liep op het voetpad ter hoogte van het Wilhelminaplein toen er een auto stopte met daarin twee mannen.

Hond bijt belager

De man op de achterbank kwam half de auto uit, pakte de vrouw en probeerde haar de auto in te trekken. Dat mislukte, omdat een van haar honden haar belager in zijn arm beet. Vervolgens ging de man terug de auto in, waarna die snel wegreed.

De vrouw waarschuwde de politie, maar de auto met daarin de twee mannen is niet meer aangetroffen. Agenten hebben een buurtonderzoek uitgevoerd, maar dat heeft nog onvoldoende resultaat opgeleverd. Daarom heeft de politie besloten nu alsnog een getuigenoproep te doen.

Stevig postuur

De vrouw omschrijft haar belager als een blanke man van ongeveer 30 jaar oud. Hij is 1,75 meter lang, heeft een stevig postuur, met een buikje en een bol rond gezicht.

De man had kort donker haar en donkere ogen. Hij droeg een zwarte jas, blauwe jeans en bruine of beige schoenen. Volgens het slachtoffer zat de man die haar vastgreep achterin de auto, aan de rechterzijde. Van de bestuurder is geen signalement bekend. Ook in wat voor auto ze reden is niet bekend.

Klein bruin hondje

Toen de auto eenmaal was weggereden, zag de vrouw nog een man met een hond lopen. Deze man vroeg haar wat er aan de hand was. De politie is met name op zoek naar deze getuige. Hij is ongeveer 60 jaar oud en had een klein bruin hondje bij zich.