Elke dag een joint: 'Anders lag ik de hele dag op de bank met veel pijn'

Van de pijn bijna niet kunnen bewegen, of een joint roken en min of meer gewoon kunnen functioneren. Shallan Elve uit Goes is medicinaal gebruiker van wiet. En zij is niet alleen, blijkt uit onderzoek onder bezoekers van coffeeshop Highlife in Goes. Eén op de vier bezoekers van de coffeeshop is inmiddels medicinaal gebruiker en dat aantal loopt op.

"Ik doe dit nu al negen jaar. De reden is dat ik last heb van verkrampingen van mijn spieren en continue pijn heb. Door elke dag een wiet-joint te roken kan mijn lichaam ontspannen en kan ik mijn dagelijkse dingen doen." Shallan heeft de chronische aandoening fibromyalgie. Steeds meer mensen gebruiken cannabis niet om er alleen van te genieten. Dat blijkt ook uit onderzoek van Christel Versteeg van het buro Infodealer, wat zij in opdracht van coffeeshop Highlife heeft uitgevoerd. Een op de vier bezoekers bezoekt de coffeeshop vanwege medicinaal gebruik. Je krijgt altijd weer die blikken als je de coffeeshop bezoekt." Shallan Elve Het roken van een joint zit nog steeds een beetje in de taboesfeer en wordt nog vaak geassocieerd met de illegaliteit. Shallan merkt dat ze er nog steeds op wordt aangekeken als ze de coffeeshop bezoekt. "Dan krijg je toch weer van die blikken." Medicijnen werkten niet Toch zijn er steeds meer mensen die vanwege medische redenen naar cannabis grijpen omdat de reguliere medicijnen niet blijken te werken. "Medicijnen werkten bij mij ook niet", zegt Shallan. "Met de joint merkte ik wel resultaat. Ik rook 'm ook niet gelijk op, maar doe er gedurende langere tijd mee tijdens een dag." Door het roken van de joint kan Shallan haar huishouden doen, met de honden wandelen en voor haar zusje zorgen. "Het helpt me te ontspannen. Anders lag ik de hele dag op de bank met veel pijn. Nu ben ik wat relaxter en kan ik dingen doen." Lees ook: Steeds meer medische gebruikers kloppen aan bij coffeeshop