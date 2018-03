Kaartjes van Tante Peppie hebben een missie

Tekenen aan de keukentafel

Ongeveer een jaar geleden is Liesbeth gestart met het tekenen. "Als kind tekende ik ook erg graag en zat ik altijd aan de keukentafel om een tekening te maken." In eerste instantie tekende ze alleen voor zichzelf. "Ik merkte dat het, na een drukke dag op m'n werk, heel rustgevend was om te tekenen." Maar op een gegeven moment zei een aantal mensen in haar omgeving dat ze iets moest doen met haar talent. "Toen is het idee ontstaan om kaarten te gaan maken en die te verkopen via m'n eigen webshop."

De naam voor haar webshop 'Kaartjes van Tante Peppie' was snel gevonden. Liesbeth wordt namelijk door iedereen in haar familie Peppie genoemd en dat komt door haar neefje. "Toen hij nog klein was en de voordeur een keer voor mij open deed, riep hij Peppie tegen me." Liesbeth vond dit zo'n leuke naam dat ze hem ging gebruiken als ze een kaartje naar familieleden en vrienden stuurde. Dan schreef ze er altijd 'Groetjes van Tante Peppie' onder.

Een kaartje geeft wat persoonlijke aandacht. Het brengt meestal een glimlach op iemand z'n gezicht. En juist dat vind ik erg belangrijk." Liesbeth van der Plas - Kaartjes van Tante Peppie

Het is gek om je kaarten te zien hangen in een winkel

Naast de webshop zijn de kaarten inmiddels al in vijf winkels op Walcheren verkrijgbaar en daar is ze best trots op. "Ik vind het nog steeds een gek idee dat wanneer ik in een winkel kom, dat ik mijn kaarten zie hangen. Of dat iemand via de webshop een aantal kaarten koopt. Dat had ik een jaar geleden niet kunnen dromen."

De kaarten van Tante Peppie zijn volgens Liesbeth goed te herkennen. "Er zijn al zoveel kaarten op de markt. Ik wil proberen om me daarom te onderscheiden van de rest." Voor de tekeningen maakt ze enkel gebruik van een zwarte fijnschrijver. "De kaarten krijgen daardoor een bepaalde eenvoud, waardoor de teksten die ik gebruik beter tot z'n recht komen." Ook worden haar tekeningen niet digitaal bewerkt. "Ik laat foutjes juist zitten, zodat je kan zien dat het met de hand is getekend."

Struisvogels zijn erg leuk om te tekenen

Daarnaast tekent ze regelmatig een struisvogel. "Ik vind het leuke dieren om te tekenen. Ze zien er niet al te snugger uit, maar zijn erg grappig. En met die grote ogen kan je verschillende gevoelens en emoties laten zien."