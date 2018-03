Was dit de laatste kreeftenrace?

Bij de start ging het nog even mis, toen twee vissersbootjes met elkaar in aanvaring kwamen. Ze konden allebei hun race vervolgen. De toezichthouder heeft met beide vissers gesproken. Zij hebben toegezegd de schade onderling af te handelen.

Onder toeziend oog van Harry Heidekamp vertrokken vanuit de haven van Stavenisse acht bootjes. Na het startsein staken ze meteen de Oosterschelde over richting Ouwerkerk. De snelle boten hadden al snel een flinke voorsprong. "Helemaal eerlijk is dit nooit", vertelt Heidekamp, "maar we proberen het wel zo eerlijk mogelijk te houden.

Race voor eerlijke kans

De race om de vrije plekken is vorig jaar ingevoerd, zodat iedereen een eerlijke kans had. "Sommigen claimden hun plek al maanden van tevoren en dat was niet de bedoeling." Na twee edities wordt de maatregel geëvalueerd. Dat zal na de zomer gebeuren. Als de vissers onderling duidelijke afspraken maken over het verdelen van de vrije plekken, is de kreeftenrace overbodig. "Dan halen wij onze handen er weer van af", zegt de toezichthouder.

De vissers zijn lang niet allemaal tevreden met deze maatregel. Heidekamp ziet langzaam een verandering op gang komen. "Je ziet nu al dat er onderling gepraat wordt. Als dit wordt doorgezet, dan kan vandaag de laatste race geweest zijn.

