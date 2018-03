Hotel met ruim 50 kamers moet centrum Oostburg 'boost' geven

Het hotel komt in twee bestaande panden; het oude ABN Amro-kantoor aan de Markt en het voormalige hotel Du Commerce aan de andere kant van het marktplein. "We willen het centrum nieuw leven in blazen en zijn klaar om gas te geven", vat de nieuwe eigenaar Salar Azimi zijn plan samen.

Dat de twee panden niet naast, maar tegenover elkaar staan, is geen probleem volgens Azimi. Hij is van plan om in het oude bankfiliaal 40 kamers te realiseren en in het voormalige hotel Du Commerce rond de 15 kamers. In het laatste pand komt ook het restaurant waar de gasten iets kunnen eten en drinken.

Mogelijk all-inclusive

Hoeveel arbeidsplaatsen het hotel gaat opleveren, is nog afwachten. Volgens Azimi hangt dat van het concept af: "Als we hetzelfde all-inclusive gaan doen als in De Elderschans (zijn andere hotel, red.) dan hebben we 200 personen in de bediening, en dat zijn de gasten die dan hun drinken en eten zelf moeten pakken."

Als alles volgens plan verloopt opent nog voor de zomer het eerste deel van het hotel in het voormalige pand van Du Commerce. Omdat het andere pand moet worden omgebouwd van kantoren naar een hotel opent Azimi dat deel pas later. "We zetten alles op alles om dat dit najaar klaar te hebben."

De gemeente Sluis is op de hoogte van de plannen, maar er zijn nog geen vergunningen aangevraagd.

