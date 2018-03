Infrabedrijven dringend op zoek naar nieuw personeel

Netwerkbedrijf DNWG, opleidingsbedrijf Installatiewerk en De Siersgroep, MVOI, Baas, CityTech, H4A en De Voogd-Grijpskerke B.V. gaan samenwerken om technici aan te trekken voor de infratechniek. Volgens de bedrijven zijn goed geschoolde en ervaren technici lastig te vinden, zeker voor gespecialiseerde technische bedrijven. Door vergrijzing stromen veel technici uit, en er is een beperkte instroom op de technische opleidingen. Dat heeft als gevolg dat de zoektocht naar goede technici steeds moeilijker wordt.

Hoe krijg je mensen enthousiast?

Op zaterdag 17 maart is er van 10.00 tot 14.00 uur een open dag in het opleidingscentrum Techniekhuis in Goes. Daar is te zien wat werken in de infratechniek inhoudt. Ook is er informatie over de opleidingen om in de infratechniek aan de slag te gaan. De uitdaging is volgens het samenwerkingsverband om mensen enthousiast te krijgen voor de infratechniek, met als doel instroom op technische opleidingen. Infratechniek is het werken met kabels en leidingen in de grond.