Boeren moeten na oktober weg uit de Hedwigepolder

Boeren in de Hedwigepolder mogen nog één keer zaaien en oogsten. Maar na oktober 2018 moeten ze weg. Dat is met alle pachters in de polder afgesproken.

De Hoge Raad bepaalde in januari dat de Hedwigepolder definitief eigendom van de Rijksoverheid moet worden. Op 8 februari is de grond overgedragen. Toch mogen de boeren die grond pachten dit jaar hun akkers nog inzaaien en de oogst binnenhalen. Daarna moeten ze vertrekken. Met alle pachters zijn regelingen getroffen. Sommigen zijn uitgekocht, anderen krijgen grond op een andere plek. Alleen met eigenaar Gery de Cloedt zijn nog geen afspraken gemaakt. De gesprekken met hem lopen via advocaten. Lees ook: De Cloedt: zeer, zeer teleurstellend

