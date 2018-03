'​Vriendjespolitiek ligt op de loer in Zeeland'

Polman zegt dat volksvertegenwoordigers juist in een kleine provincie als Zeeland zich extra bewust moeten zijn van hun rol en verantwoordelijkheid. "Ze moeten besluiten nemen in het algemeen belang. Dan kun je dus niet je eigen belang voorop stellen. Of een vereniging voortrekken omdat je daar toevallig lid van bent. Of harder lopen voor iemand omdat je die toevallig kent."

Vorig jaar heeft Polman afspraken gemaakt met de Zeeuwse burgemeesters over integriteit. Dan gaat het om de toetsing van wethouders voor ze benoemd worden en gesprekken met potentiële raadsleden. Doel van die gesprekken is dat volksvertegenwoordigers zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheden.

Ben ik nou gek?

De commissaris van de Koning vindt het belangrijk dat er bij Zeeuwse overheden een cultuur is waarbij iedereen die zich onder druk gezet voelt daarover in gesprek kan gaan. "Je moet het in openheid kunnen bespreken als je denkt: Ben ik nou gek of word ik onder druk gezet?"

Melse en Van den Berg onder vuur

Op dit moment liggen twee Zeeuwse wethouders onder vuur vanwege integriteitskwesties. Het gaat om Jaap Melse in Veere en Wout van den Berg in Schouwen-Duiveland. Polman wil niet op die kwesties ingaan. "Gemeenten zijn volgens hem mans genoeg om die kwesties zelf op te lossen. Het is wel belangrijk om voor duidelijkheid te zorgen als er twijfels zijn. Dat is een teken van kracht."