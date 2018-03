Thijn en Collin koken zich suf tijdens de kookwedstrijd in Goes

Er is nog steeds een groot tekort aan personeel in de horeca vanwege de onregelmatige werktijden en een laag salaris. Ondanks dat wil Collin, student Scalda Middelburg, graag kok worden. "Het is mijn passie en ik vind het leuk om te doen", vertelt hij. Zijn 17-jarige teamgenoot Thijn Minekus deelt die passie. "Ik vind koken leuk en lange dagen vind ik niet erg. Dat hoort erbij!", zegt Thijn.

Takis Panagakis, jurylid en eigenaar van restaurant Elea, loopt rond met een blocnote en houdt de kandidaten goed in de gaten. "Er zitten veel talenten tussen en ze mogen in de toekomst allemaal bij mij in dienst komen zo te zien", zegt Panagakis enthousiast. Zijn collega Armin van Nierop is het daarmee eens. "Dit is de plek om zoals ik dat noem de 'ruwe diamanten' te spotten. En daar bedoel ik mee aanstormend talent, dit is onze toekomst", zegt Van Nierop.

Ik wil zo goed mogelijk worden en als dat Sergio Herman is dan wil ik Sergio Herman worden"" Thijn Minekus, kok in opleiding bij Scalda Middelburg

Het lijkt Collin leuk om te winnen, maar het is niet het belangrijkste: "Ik vind het een leuke ervaring en het is voor mij de eerste keer dat ik meedoe aan zo'n landelijke wedstrijd." Thijn is daarentegen erg ambitieus: "Ik wil nog veel leren en zo goed mogelijk worden en als dat Sergio Herman is, dan wil ik Sergio Herman worden!"