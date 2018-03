Storing Veiligheidsregio veroorzaakt door Europese ruzie

De storing bij de maandelijkse sirenetest van de Veiligheidsregio Zeeland is veroorzaakt door een politieke ruzie op de Balkan. Daardoor komt er minder stroom uit het Europese netwerk.

De sirenes worden net als digitale klokken aangestuurd door wisselstroom. In Europa is dat 50 hertz. De stroomrichting wisselt vijftig keer per seconde. Door de politieke ruzie, tussen Kosovo en Servië, gebeurt dat minder vaak dan 50 keer per seconde, waardoor er storingen ontstaan en digitale klokken achterlopen.

De Veiligheidsregio zegt hard te werken aan het herstel. Het probleem met digitale klokken lost zichzelf op, als we overgaan op de zomertijd.

