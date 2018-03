Robots komen naar Zeeland: wat nu?

De SER Zeeland krijgt subsidie van de provincie om gevraagd en ongevraagd advies te geven. De provincie heeft dit jaar gevraagd om advies over robotisering in Zeeland. Het provinciebestuur wil weten wat de gevolgen en de kansen zijn voor de Zeeuwse economie. Ook moet duidelijk worden wat de effecten van robots zijn op werknemers en hoe Zeeuwse bedrijven daar op een goeie manier mee om kunnen gaan.

Bedreiging

Volgens provinciebestuurder Jo-Annes de Bat is het een achterhaalde stelling dat robots een bedreiging zijn omdat ze het werk van mensen overnemen. Volgens hem blijkt uit onderzoek juist dat robotisering veel nieuwe werkgelegenheid kan opleveren. "Robots kunnen eentonig werk overnemen van mensen. Dat kan heel erg helpen om andere vacatures op de arbeidsmarkt in te vullen."

De Bat wijst er op dat het bij robotisering niet per se gaat om apparaten die op mensen lijken en die het werk van mensen overnemen. "Als je het over robotisering hebt, heb je het ook over een soort mechanische arm die het werk overneemt dat mensen nu doen." De Bat ziet robotisering vooral als een kans om in de Zeeuwse economie arbeid te vervangen door mechaniek. "Dat helpt ons vooruit! Het is een manier om processen te versnellen en te verbeteren."

Geruchten

Het provinciebestuur heeft de SER Zeeland om dit advies gevraagd omdat er veel geruchten over robotisering rondgaan. "Maar aan geruchten hebben we niks. We willen feiten hebben. En die feiten benutten we om nieuw beleid te maken." Het is de bedoeling dat het advies over robotisering in Zeeland na de zomer klaar is.

Provinciebestuurder Jo-Annes de Bat over robotisering