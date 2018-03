Rotmiddag voor ZB Planbureau

Om 17.00 uur werd ZB Planbureau verwacht op het provinciehuis in Middelburg. Bij aankomst had directeur Perry Moree weinig te melden, behalve dat hij verwachtte dat het gesprek 'zinvol' zou zijn. Ankie Smit, hoofd afdeling onderzoek bij ZB Planbureau, volstond met het uitsteken van haar tong naar de camera van Omroep Zeeland. Het was duidelijk, het zou een spannend gesprek worden, waar al weken naar werd uitgezien. Zeker sinds Zeeuwse Statenleden begin februari openlijk vraagtekens zetten bij nut en noodzaak van het ZB Planbureau.

Wat is er ook alweer aan de hand? Aanleiding voor het gesprek was het rapport de Staat van Zeeland, dat is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland. In het rapport wordt gesteld dat het platteland leegloopt. Volgens ZB Planbureau zijn er de afgelopen acht jaar 28.000 Zeeuwen verhuisd naar de stad. Maar later bleek dat een vergissing: het waren er slechts 7.000. Ook de aanbeveling van het ZB-onderzoek om de ontwikkeling van Zeeland te concentreren in de stedelijke regio Middelburg/Vlissingen viel bij veel Zeeuwse bestuurders helemaal verkeerd.

Het gesprek bij de provincie duurde anderhalf uur. Moree en Smit verlieten het provinciehuis door een zijdeur. Gedeputeerde Harry van der Maas sprak na afloop van een 'diepgaand gesprek', waarin is gezocht naar een oplossing. Statenleden krijgen deze week een inhoudelijke brief over het gesprek tussen de Provincie Zeeland en het ZB Planbureau. Vrijdag debatteren Provinciale Staten over het ZB Planbureau in de commissie Economie. Inmiddels hebben VVD, CDA, PVV, SP en de Partij voor Zeeland al aangegeven dat ze een discussie willen over nut en noodzaak van een onafhankelijk Zeeuws onderzoeksinstituut.

Dat is pas vrijdag. Terug naar vandaag. Want eerder op de middag had de directie van het ZB Planbureau al een gesprek met alle Zeeuwse gemeenten in het kantoor van Waterschap Scheldestromen in Middelburg. Vooral Veere, Reimerswaal, Hulst en Tholen trokken flink van leer tegen de directie van het onderzoeksinstituut, zo vertelden aanwezigen aan Omroep Zeeland.