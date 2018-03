Oldtimers in de hoofdrol van 'Stormvloed in de Schelphoek'

Het ging om een scene vlakbij het toenmalige café Heerenkeet op Schouwen-Duiveland aan de vooravond van de Watersnoodramp. "De auto's moesten weg vanwege de dreiging van het opkomende water," zegt Muller. "De daar nog steeds aanwezige muraltmuurtjes konden het water niet tegenhouden, waarna Schelphoek werd verzwolgen door het water."

Film by the Sea

Tjeerd Muller wil de film maken om meer aandacht te geven aan Schelphoek, dat als laatste dorp werd getroffen door de Watersnoodramp. Het buurtschap had op 1 februari 1953 toen het in de golven verdween zo'n 60 inwoners. 'Stormvloed in de Schelphoek' zal op het komende festival Film by the Sea zijn première beleven.