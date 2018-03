Deel dit artikel:











Dieven laten Zeeuwse auto's met rust

Het aantal diefstallen van auto's loopt in Zeeland sterk terug. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekend heeft gemaakt. In 2010 en 2011 werden in Zeeland nog 115 auto's gestolen. Dat was in 2017 tot minder dan de helft gedaald: 55 in totaal. In alle Zeeuwse regio's is de daling even sterk.

Aan de Nederlandse oostgrens hebben autobezitters veel grotere problemen. Alleen al in Limburg zijn vorig jaar 1045 auto's gestolen, ook al is daar de laatste jaren ook sprake van een afname, zij het niet zo sterk als in Zeeland. Ook Arnhem en Nijmegen scoren nog steeds hoog in de Nederlandse statistiek. Alle vormen van diefstal zijn afgenomen in ons land, maar autodiefstal zelfs nog iets sterk dan andere diefstallen, constateert het CBS. Grafiek Inmiddels staan alle Zeeuwse regio's op (afgerond op vijfvouden) vijftien diefstallen per jaar. Alleen in de Bevelanden werden bijelkaar slechts vijf diefstallen geregistreerd. Locatie Het gaat bij deze registratie om de locatie van de diefstal. Auto's van toeristen en auto's van leasemaatschappijen buiten Zeeland die in Zeeland werden gestolen, zijn dus allemaal in deze telling meegenomen.