75 miljoen voor schoner Grevelingenmeer

Minister Van Nieuwenhuizen stelt 75 miljoen euro beschikbaar voor een doorlaat in de Brouwersdam. Door de opening in de dam moet de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer verbeterd worden.

Het is een van de unieke nieuwe natuurprojecten die ministers Schouten (Natuur) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) presenteren. Behalve de Grevelingen wordt ook de Eems-Dollard in Groningen aangegepakt. Te weinig doorstroming Er zit nu al een kleine doorlaatsluis in de Brouwersdam, maar die levert maar weinig doorstroming op. Met de bijdrage van het kabinet is er nu voldoende budget om de verbinding met de Noordzee op veel grotere schaal te herstellen. De Grevelingen werd in 1971 afgesloten in het kader van de Deltawerken. Sindsdien is de waterkwaliteit ernstig achteruitgegaan. Tijd voor maatregelen zegt minister Cora van Nieuwenhuizen: Minister Van Nieuwenhuizen: investering in De Grevelingen Lees ook: 'Er moet wat gebeuren voor de Grevelingen'