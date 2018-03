Zeeland wordt wakker: schoner water, week van de waarheid en stormvloed

Vers zeewater

Het Rijk trekt 75 miljoen euro uit voor een doorlaat in de Brouwersdam. Daardoor stroomt vers zeewater het meer in. De waterkwaliteit van het Grevelingenmeer is nu erg slecht

Lees ook:

Op het matje

Het is de week van de waarheid voor het ZB Planbureau. Het Zeeuwse onderzoeksinstituut moest vanmiddag op het matje komen bij de provincie en de Zeeuwse gemeenten. Aanleiding was het rapport de Staat van Zeeland waarop veel kritiek kwam.

Lees ook:

Robots rukken op

Wat kunnen robots gaan betekenen voor de Zeeuwse economie? De Sociaal Economische Raad Zeeland moet op die vraag een antwoord gaan geven. Het dagelijks provinciebestuur heeft de SER Zeeland de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar robotisering.

Lees ook:

Filmopnames De Schelphoek

Bij de Plompetoren langs de dijk van de Oosterschelde zijn gisteravond opnamen gemaakt voor de film 'Stormvloed in de Schelphoek'. De film gaat over de rampzalige gevolgen van de ramp in 1953 verzwolgen

Het weer

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs blijft het vandaag bewolkt en valt enige tijd buiige regen. Er waait een zwakke zuidelijke wind en het wordt vanmiddag 7 tot 9 graden.