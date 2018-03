Jouw huis of bedrijf verwarmen met zeewier, dat is de toekomst

Volgens Joost Wouters van het bedrijf Inrada kunnen zij in Zeeland zeewier kweken en daar gas van maken. "Je hebt zout, water, zonlicht en CO2 nodig. En het zeewier heeft voedingsmiddelen nodig. Het voordeel van de meeste wateren is dat ze veel middelen bevatten. Bijvoorbeeld door het bemesten van het land komen er veel nitraten in het water maar ook van visboerderijen bijvoorbeeld. Het afval, dat wat de vissen uitscheiden, is perfect voedsel voor zeewier. Wij maken in het water platformen waaraan het zeewier kan groeien en wij het zo van de kust kunnen gaan kweken."

Van gekweekt zeewier naar methaangas

Het gekweekte zeewier gaat uiteindelijk in een machine. Een zogeheten vergister. Die zet het zeewier uiteindelijk om in methaangas. Daarmee kun je uiteindelijk huizen en bedrijven van groen gas voorzien.

Volgens Joost Wouters is het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar duurzaam gas. "Van gas los is niet het antwoord. Het gaat erom dat we emissievrij gas gaan creëren. Zeker in de industrie maar ook voor woningen is gas nodig voor verwarming en elektriciteit is dan niet alleen het middel om de warmte te krijgen."

We moeten deze pilot nu binnenhalen anders vissen we straks achter het net!" Statenlid Gerwi Temmink (GroenLinks)

Van de partijen in provinciale staten ziet GroenLinks dit wel zitten. Eind vorig jaar heeft de partij een motie ingediend voor de komst van de proef naar Zeeland. Volgens fractievoorzitter Gerwi Temmink is het nu het moment. "Zeker als zo'n bedrijf ook zelf aangeeft dat ze zoeken naar locaties. Dan moet je daar op inspelen. Gecombineerd met alles wat wij in Zeeland proberen. Mensen hier naartoe halen inclusief kennis, economie en overdracht. Dan betekent dat maar één ding. Binnenhalen! "

Vooral richten op zeewier voor voedsel

Het provinciebestuur wil zich vooral eerst richten op zeewier voor de productie van voedsel. Dat gebeurt namelijk al in de Oosterschelde. Het gekweekte zeewier wordt gebruikt voor koekjes, brood, nootjes en andere etenswaar.

En dus is de vraag of Zeeland als provincie de pionier wordt op het gebied van gas van zeewier. Volgens Gerwi Temmink van Groen Links gaat daarmee een kans verloren. "Ja dat betekent weer wachten wachten. Laten we juist nu ijzer smeden als het heet is want straks gaan de bedrijven die het gas willen verhandelen naar een andere provincie en dan vissen we weer achter het net!"

Bedrijven hebben al interesse

Bedrijven als Shell en Eneco hebben al interesse getoond in het plan om van zeewier gas te maken. Het Schiedamse bedrijf wacht nu eerst een reactie van Zeeland af. Als die uitblijft gaan ze op zoek naar een andere provincie.

