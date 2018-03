Deel dit artikel:











Automobilist scheurt bijna 70 km/u te hard door Terneuzen Automobilist scheurt bijna 70 km/u te hard door Terneuzen (foto: OZ)

Op de Rooseveltlaan in Terneuzen is gisteravond bij een snelheidscontrole een 19-jarige automobilist betrapt terwijl hij met zijn auto 118 kilometer per uur reed.

De maximumsnelheid op de weg is 50 kilometer per uur. De bestuurder reed dus 68 kilometer te hard. De 19-jarige heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.