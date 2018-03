'Goed nieuws voor de Grevelingen en voor de Zeeuwen'

Over het Grevelingemeer bestaan al jaren grote zorgen. De waterkwaliteit laat door zuurstoftekort te wensen over. Aan de oppervlakte merk je daar weinig van, zegt Inez Flameling, maar duikend naar een diepte van vijf meter des te meer. "Daar is alles dood, niks kan groeien."

Forse verbetering waterkwaliteit

De oorzaak van de problemen kan worden weggenomen met het nieuwe doorlaatmiddel. Via die doorlaat komt tweemaal per dag vers zeewater in het meer terecht. Dat moet genoeg zijn om de waterkwaliteit fors te verbeteren.

Ecologe Flameling wijst op de grote winst voor het milieu. Maar ook de visserij en de recreatie zijn bijzonder gebaat bij de investering.

Ecologe: doorlaat in Brouwersdam is heel goed nieuws

