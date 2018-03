Verpleegkundigen ZorgSaam eindelijk weer op stage in Gent

Voor het eerst is een buitenlands ziekenhuis - het UZ Gent - erkend als stageplaats. Het is een mijlpaal in de moeizame onderhandelingen om de grensoverschrijdende samenwerking in de zorg van de grond te krijgen. Het gaat maar om twee stages, toch is het een eerste stap. Zorgsaam hoopt dat ook stages voor verpleegkundigen op de spoedeisende hulp en op de intensive care snel geregeld worden.

Reuzensprong

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken noemt een grensoverschrijdende samenwerking, hoe klein nu ook, een reuzensprong.

Deze grensoverschrijdende samenwerking is een reuzensprong

Het ziekenhuis in Terneuzen werkt nauw samen met het UZ Gent. Patiënten die meer specialistische hulp nodig hebben, worden vaak vanuit Terneuzen doorgestuurd. Nu worden de banden verder aangehaald. In feite worden kraam- en kinderverpleegkundigen samen door de twee ziekenhuizen opgeleid.

Kinderverpleegkundige Rian de Schrijver (foto: Omroep Zeeland)

Kinderverpleegkundige Rian de Schrijver heeft in Gent meegelopen op de afdeling kinderoncologie. Ze vertelt onder meer over een speciaal soort katheter, dat in Zorgsaam maar af en toe wordt gebruikt. "Daar heb ik echt routine gekregen, waardoor ik bij het verzorgen bij patiëntjes hier op dezelfde manier kan doen, als ze daar in Gent doen."

'Nu kunnen we goed uitleg geven'

Ook kraamverpleegkundige Diana Goudzwaard heeft een aantal jaar geleden stage gelopen in Gent en is daar heel positief over: "Het is goed om de specialistische zorg daar te kennen. Als we mensen hier doorverwijzen, kunnen we ze goede uitleg geven wat er kan gebeuren, hoe lang het kan duren, etcetera."

Zij bereidt patiënten niet alleen voor op de mogelijke medische behandelingen, zij vertelt ook dat er minder open met patiënten wordt overlegd dan in Nederland. "Daar kan je ouders op voorbereiden. Wij zijn hier best open maar dat kan daar iets minder zijn. Dus als je iets wilt weten, dat je het gewoon mag - en moet - vragen."

Kraamverpleegkundige Diana Goudzwaard (foto: Omroep Zeeland)

Deze week is in ZorgSaam een verpleegkundige begonnen aan de specialisatie kinderverpleegkunde. Zij is de eerste in lange tijd die binnenkort stage gaat lopen in het UZ Gent.