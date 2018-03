Deel dit artikel:











'Hongerende damherten moeten worden bijgevoerd'

De Partij voor Zeeland maakt zich zorgen over de damherten op het eilandje Haringvreter in het Veerse Meer. Statenlid François Babijn wil dat de dieren bij een voedseltekort, net als de grote grazers in de Oostvaardersplassen, worden bijgevoerd.

Babijn verwijst in zijn schriftelijke vragen aan het dagelijks provinciebestuur naar een rapport dat de provincie in 2017 zelf heeft laten opstellen door onderzoeksbureau Alterra. Onderzoekers telden toen zo'n 275 damherten, veel meer dan er in een strenge winter op het eiland voedsel kunnen vinden. Ze voorspelden in zo'n geval 'aanzienlijke sterfte'. De Partij voor Zeeland wil van de provincie weten hoe de damherten de kou van de afgelopen weken hebben doorstaan. De partij vraagt ook om bijvoeren als de dieren kampen met een voedseltekort. Bovendien wil Babijn dat de provincie beleid maakt zodat in de toekomst het aantal damherten en de voorraad natuurlijk voedsel met elkaar in evenwicht zijn. Lees ook: Zachte winters redding voor damherten op Haringvreter