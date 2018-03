Walcheren beste van Nederland in terugdringen bijstand

Orionis Walcheren (foto: Omroep Zeeland)

Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsuitkeringen op Walcheren met 177 gedaald. Daarmee scoren de Walcherse gemeenten het beste in vergelijking met andere regio's met een vergelijkbaar aantal inwoners. Het aantal mensen in de bijstand op Walcheren is met 3400 nog steeds hoog. Dus ook de komende jaren moet er volgens de Vlissingse wethouder Sem Stroosnijder hard gewerkt worden om het aantal uitkeringen verder terug te brengen.

Afwashulp

Sem Stroosnijder wil niet spreken van streng beleid nu iedereen verplicht is beschikbaar werk te accepteren. Volgens hem gaat het vooral om 'duidelijk beleid': "Iedereen die dat kan, moet werken voor zijn geld." Dat betekent dat mensen in de bijstand ook deeltijdbanen moeten accepteren, bijvoorbeeld in de horeca. "Ook hoogopgeleide mensen die in de bijstand terecht komen, kunnen verplicht worden om als afwashulp aan de slag te gaan."

Middelburg, Veere en Vlissingen hebben samen 900.000 euro geïnvesteerd om het aantal uitkeringen omlaag te brengen. Dat beleid werpt nu zijn vruchten af en levert een besparing op van 3,7 miljoen euro. Maar dat voordeel gaat niet naar de schatkisten van de drie Walcherse gemeenten, maar naar de Rijksoverheid.