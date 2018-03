Lenie heeft voor elke tolpassant een grapje klaar

De tunnel bestaat op 14 maart, vijftien jaar. Lenie was erbij vanaf het eerste uur. "Ik kon ook kiezen voor het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens. Maar als je die grote boten gewend bent, dan is zo'n bootje niks. Werken bij de tunnel zag ik als een nieuwe uitdaging", zegt ze.

Bij de tunnel werkt ze als kassamedewerker bij de tolpoortjes. "Het leuke eraan is dat je elke keer andere mensen hebt. Tegen iedereen kun je weer wat anders zeggen en een grapje maken." Toch heeft Lenie in al die jaren ook minder leuke momenten meegemaakt. Ze heeft een keer een klap gehad van een automobilist en zag iemand met hoge snelheid op haar tolhokje afkomen en vervolgens eindigen tegen de betonnen blokken voor haar hokje.

Terwijl er jaarlijks miljoenen mensen door de tunnel gaan, weet toch niet iedereen wat de bedoeling is als ze aan komen rijden. "Ze pakken wel eens hun paspoort, omdat ze denken dat ze bij een douanecontrole zijn", lacht ze.

Lenie de Viet uit Hansweert aan het werk in het tolhokje van de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Per dag zit Lenie acht uur in het tolhokje. Elke twee uur heeft ze pauze en kan ze even de benen strekken. "Als je 's nachts werkt dan werk je met z'n tweeën, dus dat scheelt. Overdag pak ik mijn tablet er wel eens bij als het rustig is. Om een spelletje te spelen of een filmpje te kijken."

Ze is al vijftien jaar één van de twintig oud-medewerkers van de PSD, die nu werkzaam zijn bij de Westerscheldetunnel. Werken bij de veerboot was een prachtige tijd volgens haar. "Daar zou ik nog graag werken, maar het is niet meer. Het is nostalgie. Hier heb ik het nu ook zo naar mijn zin. Ik ga gewoon door tot mijn pensioen."