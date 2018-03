Wethouder over belangenonderzoek: Ik wil ook duidelijkheid

Wethouder Jaap Melse van Veere (foto: Omroep Zeeland)

De wethouder wordt beschuldigd van belangenverstrengeling. Melse heeft appartementen gekocht in het nieuwe Duinhotel Tien Torens in Zoutelande dat vorige week werd geopend.

Hotelappartementen gekocht

Voor de verhuur van deze ruimte is één van de hoteleigenaren verantwoordelijk die ook bezig met een plan een nieuw hotel in Domburg. Volgens tegenstanders van dit plan dreigt daardoor belangenverstrengeling. Melse: "Je kunt je als bestuurder daar moeilijk tegen verweren, dus ik ben blij met dit externe onderzoek."

Wethouder Jaap Melse over extern onderzoek naar zijn integriteit

Vriendjespolitiek

Commissaris van de Koning Han Polman deed gisteren, in aanloop naar de raadverkiezingen van 21 maart, nog een oproep aan alle volksvertegenwoordigers om juist in een kleine provincie als Zeeland extra bewust te zijn van hun rol. "Ze moeten besluiten nemen in het algemeen belang. Dan kun je dus niet je eigen belang voorop stellen. Of een vereniging voortrekken omdat je daar toevallig lid van bent. Of harder lopen voor iemand omdat je die toevallig kent."

