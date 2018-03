Patricia de Milliano stopt als Statenlid (foto: Omroep Zeeland)

De Milliano is sinds 2007 lid van Provinciale Staten. Sinds 2012 was ze fractievoorzitter bij de christendemocraten. Ze maakte zich de afgelopen jaren sterk voor beter openbaar vervoer, de zorg en snel internet in het buitengebied.

Zesduizend voorkeurstemmen

In 2012 stond ze in de top 20 op de kandidatenlijst van de christendemocraten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Toen haalde ze ruin 6.000 voorkeurstemmen. Het CDA Zeeland heeft begrip voor de keuze van De Milliano en zegt dat 'haar warme persoonlijkheid, brede ervaring en betrokkenheid zal worden gemist.'

Frank Kuijpers is de plaatsvervanger van De Milliano (foto: Omroep Zeeland)

De zetel van De Milliano in Provinciale Staten wordt ingenomen door Frank Kuijpers uit Ossenisse. Hij was de laatste jaren al fractievolger van het CDA en heeft verschillende functies bekleed bij landbouworganisatie ZLTO, Ook zat hij eerder al in adviescommissies over natuurbeheer en verkeersveiligheid in Zeeland.