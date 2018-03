Twee aanhoudingen bij oprollen wietkwekerij in Tholen

Verborgen achter een muur vonden de agenten twee kweekruimten. Hoeveel wietplanten er in die kweekruimten stonden, is nog niet bekend. Een gespecialiseerd bedrijf heeft alle planten en kweekapparatuur vernietigd.

Hennepruimdag

Het oprollen van de wietkwekerij gebeurde in het kader van een een zogenoemde hennepruimdag, waarbij op meerdere locaties in het district Markiezaten wietplantages werden opgerold. Daarbij was deze Thoolse kwekerij de enige binnen onze provinciegrenzen, de rest werd opgerold in West-Brabant.

Wietkwekerij in Thoolse loods (foto: HV Zeeland)

Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam, is nog niet bekend. De stroom werd illegaal afgetapt. Het energiebedrijf heeft dan ook aangifte gedaan van de diefstal van stroom.