Nieuwkoop en Van Drongelen in voorselectie Jong Oranje

Bart Nieuwkoop zit ook bij de voorselectie Jong Oranje (foto: OrangePictures)

Van die selectie gaan nog een aantal namen afvallen. Jong Oranje speelt op donderdag 22 maart een oefenduel tegen België. Vijf dagen later neemt de ploeg het op tegen Andorra. Die wedstrijd staat in het teken van kwalificatie voor het Europees kampioenschap.

Jong Oranje is nog volop in de race om zich te kwalificeren voor het EK in 2019. Andorra staat momenteel laatste in de groep met één punt uit vier wedstrijden. Jong Oranje heeft acht punten uit vijf wedstrijden en staat daarmee op de tweede plaats in de poule.

Op 16 maart weten Van Drongelen en Nieuwkoop of ze mee mogen doen. Op die dag wordt de definitieve selectie bekend gemaakt.