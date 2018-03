Nieuwe doorlaat in Brouwersdam wordt 'gat' van 300 meter

Het Rijk stelt 75 miljoen euro beschikbaar voor een doorlaat in de Brouwersdam. Door de opening in de dam moet de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer verbeterd worden. Er zit nu al een kleine doorlaatsluis in de Brouwersdam, maar die levert maar weinig doorstroming op. Behalve de Grevelingen wordt ook de Eems-Dollard in Groningen aangepakt.

Volgens Van der Hulle wordt het een model met schuiven waardoor een getijdenslag van een halve meter mogelijk wordt. Er is ook geld om de gevolgen van 25 centimeter meer en minder aan water op te vangen. "Dat gat is vrij makkelijk te maken, maar ook de oevers van de eilanden in de Grevelingen moeten versterkt worden en vaste steigers aangepast worden."

Staatsbosbeheer over het doorlaatmiddel in de Brouwersdam

Staatsbosbeheer is blij met het geld en de verwachte positieve gevolgen voor de natuur in de Grevelingen. De zeearm tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee werd in 1971 afgesloten in het kader van de Deltawerken. Sindsdien is de waterkwaliteit ernstig achteruitgegaan.

Brouwersdam aan zeezijde (foto: Esther Vink)

