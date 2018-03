Van de Ven na drie operaties terug op de motor

Nancy van de Ven is op wereldtitel koers na zege in Assen (foto: Omroep Zeeland)

De drie operaties van Nancy van de Ven

25 december 2017 - Spanje geopereerd aan dubbele onderbeenbreuk Begin januari 2018 - België opnieuw geopereerd aan dubbele onderbeenbreuk 28 februari 2018 - België pin verwijderd uit onderbeen

Op eerste kerstdag brak Van de Ven haar onderbeen tijdens een trainingskamp in Spanje. Daar werd ze meteen geopereerd. Toen ze eenmaal terug in Nederland was bleek dat de operatie niet goed was verlopen. In België werd ze opnieuw geopereerd aan haar breuk.

Vorige week was de laatste operatie, een schroef werd uit haar been gehaald omdat die te dicht op het bot zat. Vandaag reed ze samen met haar broer Rinus op het circuit in Duinkerke, Frankrijk.

Het wordt een race tegen de klok voor Van de Ven om de eerste wedstrijd van het WK-seizoen te halen. De eerste Grand Prix staat op het programma in het weekend van 8 april. Die wedstrijd is in Italië.

Lees ook: