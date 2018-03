De soa-test komt naar je toe deze zomer

Open zijn over seks is heel normaal voor jongeren. "Maar over soa's praten is niet altijd makkelijk," vertelt Daniëlle. "Misschien als iemand een soa heeft, praat je er makkelijker over." Een ander meisje vult aan: "Als je een vriendengroep hebt waarin iemand een soa heeft, wordt diegene een soort ervaringsdeskundige."

De soa-test van de GGD kan thuis worden gedaan en is volledig anoniem (foto: Omroep Zeeland)

Voor de verpleegkundigen van de GGD is het vooral belangrijk dat jongeren gaan beseffen dat iedereen een soa kan krijgen. "Ze onderschatten vaak nog hoe groot de kans is om een soa op te lopen", aldus seksueel verpleegkundige Leo Meijaard van de GGD. "Ze denken dat het hen niet zal overkomen."

Op school heb ik niet heel veel geleerd over soa's"" Daniëlle

Omdat ze denken dat ze geen risico lopen, vrijen veel jongeren onveilig. Bij een onenigthstand gebruikt veertig procent van de jongeren geen condoom. Daniëlle: "Op school heb ik niet heel veel geleerd over soa's. Doordat de GGD langskomt met de tests leer de je bijvoorbeeld dat je onvruchtbaar kunt raken als je chlamydia krijgt. Nu ik dat weet, zal ik een volgende keer er toch beter op letten dat ik voorbehoedsmiddelen gebruik."