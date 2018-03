Ons strand is verkozen tot beste duurzame bestemming wereldwijd

Uitreiking van prijs voor beste duurzame kustbestemming wereldwijd (foto: Gemeente Veere)

De prijs gaat niet alleen naar de Zeeuwse kust, het gaat namelijk om de vier zogeheten QualityCoast gebieden in de Nederlandse Delta. Naast Schouwen-Duiveland en Veere gaat het dan om Goeree-Overflakkee en Westvoorne. Het waren dan ook enkele wethouders en burgemeesters die de prijs namens hun gemeenten in ontvangst namen.

Uitzonderlijke natuurgebieden

Volgens de jury kenmerkt deze Nederlandse delta zich door uitzonderlijke natuurgebieden, waar zeehonden, bruinvissen, herten, flamingo's en andere bijzondere vogels te vinden zijn. Verder staan de gebieden bekend om hun bijzonder schone zwemwater. Deze gebieden blinken volgens de jury ook uit in duurzaamheid. Zo zijn ze bekroond met een QualityCoast Award.

De zogenoemde QualityCoast Awards is een initiatief van de Europese Unie. Met dit programma willen de EU kustgemeenten in Europa duurzamer en milieuvriendelijker maken. Gemeenten en bedrijven die meedoen, worden iedere twee jaar beloond voor hun werk op dit gebied. Schouwen-Duiveland en Veere hebben allebei in juli een gouden QualityCoast Award ontvangen.

Het strand van Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

De burgemeesters en verantwoordelijk wethouders zijn naar eigen zeggen erg blij met de verkiezing tot beste duurzame kustbestemming en trots op deze internationale waardering en erkenning. De vier gemeenten geven dan ook aan dat ze de huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid doorzetten, zodat zij de meest duurzame kustbestemming blijven.

Lees ook: