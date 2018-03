Op de tonen van Over De Muur van het Klein Orkest, over de scheiding tussen Oost- en West-Berlijn, zingen de koorleden over het gevoel van onrechtvaardigheid dat ze krijgen door de tunneltol. "Zeeuws-Vlamingen betalen voor elke route naar huis", zingen ze.

Iedere keer betalen

De tunnel die op 14 maart 2003 werd geopend, is de snelste verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland, maar tunnelgebruikers moeten voor iedere keer dat ze door de tunnel rijden betalen. Ironisch genoeg is voor de Zeeuws-Vlamingen een bezoek aan België wél gratis.

Vandaar ook de vergelijking met het Oost- en West-Berlijn in het origineel van het Klein Orkest. Waar Harry Jekkers in dat lied zingt: "Alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn", wordt dat in het protestlied: "Alleen vogels vliegen gratis naar d'n overkant."

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Het protestlied wordt gezongen door Popkoor 2Gether uit Vogelwaarde, dat volgens hun eigen website bestaat uit vrouwen van 16 tot 40 jaar. Het lied is opgenomen bij Re-Amp Studios in Kapellebrug. De beelden in de video zijn gefilmd door Jan-Kees de Meester. Hij heeft ook de video gemonteerd.

En voor de liefhebber is hier nog één keer het origineel: