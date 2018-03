Woedende reacties na kaartblunder NOS

NOS ziet Oosterschelde aan voor Grevelingenmeer (foto: Omroep Zeeland)

De kaartfout van de NOS is niet de eerste van de nieuwsomroep, eerder verplaatste het NOS Jeugdjournaal de kerncentrale op de kaart van Borsele naar Axel. En onlangs plaatste ook de Volkskrant een foutieve kaart, waar de gemeentehuizen van Terneuzen en Tholen waren verwisseld.

In het NOS Journaal van 20.00 uur was de fout op de kaart alweer verbeterd. Daarmee scoort de NOS een stuk beter dan de Volkskrant in het herstellen van kaartfouten, want de foute kaart van de Volkskrant verscheen, ondanks de kritiek op sociale media, twee maanden later doodleuk opnieuw in de krant.

Gevoelig

Dit soort foutieve kaarten liggen nogal gevoelig in Zeeland omdat deze kaartfouten aan de lopende band gemaakt worden en daarom gezien kunnen worden als desinteresse vanuit de Randstad. De meestvoorkomende fout is nog altijd het vergeten van Zeeuws-Vlaanderen op de kaart. Dat deden onder meer de ANWB, De Efteling en het tv-programma Spoorloos.

Voor de liefhebber van boze Zeeuwen én topografieliefhebbers volgt hier nog een bloemlezing van boze reacties: